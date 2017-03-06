Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал новую версию иммиграционного указа, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Согласно документу, въезд в США приостанавливается на 90 дней для граждан шести мусульманских стран — Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Действие указа не распространяется на тех, у кого уже есть действующие американские визы или виды на жительство.

Ограничения на въезд по-прежнему объясняются борьбой с международным терроризмом. Трамп ссылается на доклад Госдепартамента США от 2016 года, в котором, в частности, утверждается, что «Иран рассматривается в качестве спонсора терроризма, начиная с 1984 года».

«[Ирак] продолжает поддерживать разнообразные террористические группировки, включая Хезболлу и Хамас, а также террористические группировки в Ираке», — говорится в указе.

В прежней версии указа, напомним, был также Ирак. В новом документе поясняется, что тесное сотрудничество между США и правительством Ирака, а также присутствие американских вооруженных сил в Ираке «дают основания по-другому отнестись» к этой стране.

О том. что Ирак будет исключен из списка в новом уазе, ранее сообщало агентство Associated Press.

Кроме этого, в новом указе приостанавливается прием беженцев на 120 дней по программе USRAP (United States Refugees Admission Program).

В течение 120 дней госсекретарь вместе с министром по внутренней безопасности, после консультаций с директором национальной разведки, должны провести обзор существующих правил и определить, не наносят ли они ущерб безопасности США.

В указе подчеркивается, что новые правила не затронут тех, кто уже подал заявление на предоставление статуса беженца.

Первый иммиграционный указ Трамп подписал 27 января. Въезд в США запрещался гражданам Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана на 90 дней, беженцам из Сирии — на неопределенный срок и беженцам из других стран — на 120 дней.

Запрет был приостановлен федеральным судом, администрация Белого дома попыталась оспорить запрет в апелляционном суде, однако получила отказ. Трамп пообещал продолжить юридическую борьбу и подготовить новый указ.

Юлия Репринцева