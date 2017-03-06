В Санкт-Петербурге задержали шестерых участников акции, посвященной расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального об имуществе премьер-министра Дмитрий Медведева. Об этом сообщает «Закс.ру», а также «Бумага».

По данным СМИ, акцию организовало движение «Весна». Она проходила вечером 6 марта на Большой Морской улице.

Активисты водили хороводы вокруг полицейских машин и крякали. Координатор движения Богдан Литвин рассказал, что участники декларировали два незатейливых стишка.

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«Первое стихотворное произведение послужило звуковым фоном для раздачи уточек на палочке, под второе участники акции завели хоровод вокруг сотрудников полиции, однако стражи порядка прорвали кольцо и ушли в сторону. Тогда хоровод переместился, и его центром стала полицейская машина», — сообщили в «Закс.ру».

Одновременно перед дворцом Кушелева-Безбородко на Кутузовской набережной, которым, как утверждалось в расследовании, владеет связанный с Медведевым фонд, активисты установили «домик уточки». Напомним, на видео ФБК с предполагаемой секретной дачи премьер-министра попал домик в центре пруда, который авторы подписали как «домик уточки».

На место акции присутствовали полицейские и сотрудники ОМОНа — всего около десяти автомобилей спецслужб и два автозака. В итоге шесть участников акции были задержаны. Одним из них оказался «ветеран уличных акций Игорь Андреев, известный в Петербурге как Степаныч».

Юлия Репринцева