Новая газета

7 марта

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Покрякавших о Медведеве активистов арт-группы «Весна» задержали в Петербурге

Политика

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В Санкт-Петербурге задержали шестерых участников акции, посвященной расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального об имуществе премьер-министра Дмитрий Медведева. Об этом сообщает «Закс.ру», а также «Бумага».

По данным СМИ, акцию организовало движение «Весна». Она проходила вечером 6 марта на Большой Морской улице.

Активисты водили хороводы вокруг полицейских машин и крякали. Координатор движения Богдан Литвин рассказал, что участники декларировали два незатейливых стишка.

«Первое стихотворное произведение послужило звуковым фоном для раздачи уточек на палочке, под второе участники акции завели хоровод вокруг сотрудников полиции, однако стражи порядка прорвали кольцо и ушли в сторону. Тогда хоровод переместился, и его центром стала полицейская машина», — сообщили в «Закс.ру».

Одновременно перед дворцом Кушелева-Безбородко на Кутузовской набережной, которым, как утверждалось в расследовании, владеет связанный с Медведевым фонд, активисты установили «домик уточки». Напомним, на видео ФБК с предполагаемой секретной дачи премьер-министра попал домик в центре пруда, который авторы подписали как «домик уточки».

На место акции присутствовали полицейские и сотрудники ОМОНа — всего около десяти автомобилей спецслужб и два автозака. В итоге шесть участников акции были задержаны. Одним из них оказался «ветеран уличных акций Игорь Андреев, известный в Петербурге как Степаныч».

Юлия Репринцева

Теги:
задержания, активисты, расследование, фбк, петербург

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