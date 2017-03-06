В Версале вечером в понедельник, 6 марта, прошел «неформальный саммит «Германия-Франция-Италия-Испания». Встретились Франсуа Олланд, Ангела Меркель, Мариано Рахой и Паоло Джентилони.

Лидеры «главных» стран Европы собрались, чтобы обсудить развитие ЕС: какие шаги следует предпринять после выхода Великобритании, какие меры необходимы для создания независимой европейской системы обороны (помимо НАТО), что нужно делать для усиления безопасности европейских границ.

Фото: Юрий Сафронов, «Новая газета» / Версаль

Обсудили и вопросы внешней политики: из них первостепенные — как строить отношения с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Оба президента — каждый по своему — сделали много для того, чтобы лидеры европейских стран начали заниматься созданием независимой системы европейской безопасности.

Официальные заявления о необходимости ее создания стали звучать из разных европейских столиц после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Заявления Дональда Трампа о том, что НАТО — «отжившая организация», ускорили процесс. Об этом сказал в интервью, которое вышло в день саммита в шести европейских изданиях, французский президент Олланд.

Сказал он и про то, как видит отношения ЕС с Россией: «Если Европа [будет] сильной и единой, Россия будет желать поддерживать с ней долгие и уравновешенные отношения». Пока же российские власти, по мнению Олланда, «проверяют уровень нашего (европейского, — ред.) сопротивления и постоянно оценивают соотношение сил» (в Украине, в Сирии).

Как сообщал «Новой» за несколько дней до версальского саммита высокопоставленный источник в руководстве Франции, на встрече лидеры четырех стран должны были обсудить и вопрос продления европейских санкций в отношении России (после 31.07.2017).

«Лидеры четырех стран солидарны в необходимости продления санкций», — заявил источник, но специально подчеркнул, что этот вопрос зависит только от того, будет ли, наконец, достигнут мир на Донбассе, т.е. будут ли выполнены Минские соглашения. Вопрос Крыма будет рассматриваться отдельно.

Во время выступления лидеров четырех стран перед журналистами о России напрямую не было сказано ни слова. Олланд лишь в очередной раз упомянул о том, как много они с Меркель делают для достижения мира на востоке Украины.

Вопрос европейской безопасности Олланд, Меркель, Рахой и Джентилони назвали главным приоритетом.

Другие важнейшие вызовы для Европы: миграционный кризис, потеря многими европейскими гражданами веры в будущее единого европейского проекта, несбалансированность ЕС (когда преуспевающие страны, с одной стороны, диктуют свои условия отстающим, а с другой — отстающие тормозят развитие преуспевающих). Именно поэтому сегодня лидеры четырех самых преуспевающих стран Европы подтвердили желание строить «Европу разных скоростей», которая будет «более внимательно» учитывать различие потенциалов и возможностей разных стран, входящих в ЕС.

Новая система взаимоотношений внутри ЕС должна быть построена так, чтобы отстающие «не были обойдены вниманием, но в то же время, чтобы они не мешали развиваться другим», — сказал Франсуа Олланд.

Саммит в Версале прошел по его инициативе, и предшествует празднованию 60-летия Римского договора, заложившего фундамент для построения единой Европы. Главная церемония состоится 25 марта в Риме.

На сегодняшнем саммите премьеры четырех крупнейших стран Европы высказали желание сделать так, чтобы этот юбилей был «не только обращен в прошлое», но и стал «отправной точкой» для движения в светлое европейское будущее.

«В будущем мы должны быть более эффективными», — верно подметил испанский премьер Марионо Рахой.

Версаль