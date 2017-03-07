Закон о единой российской нации решили переименовать в закон «Об основах государственной национальной политики», рассказал «Коммерсанту» руководитель рабочей группы по подготовке концепции документа академика Валерий Тишков.

«Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название», — сказал Тишков.

Планируется, что новая концепция будет готова к апрелю. По его словам, в документе пропишут понятийный аппарат и разграничат полномочия федеральных, региональных и местных властей. Помимо этого, поправки определят политику государства в отношении малых и коренных народов, а также принципы проведения этнологической экспертизы законопроектов.

Тишков добавил, что в законопроекте появится специальный раздел о российской нации.

В ноябре комитет Госдумы по делам национальностей приступил к разработке концепции законопроекта о российской нации.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал создание закона о российской нации. Идея принадлежит бывшему министру по национальным отношениям, ныне заведующему кафедрой национальных и федеративных отношений РАНХиГС Вячеславу Михайлову.

«Наша цель — это упрочение российской нации» в Конституции», — пояснил Михайлов.

Александра Копачева