Северная Корея временно запретила гражданам Малайзии выезжать из страны, сообщает Reuters.

По информации вице-премьера Ахмада Захид Хамиди, в КНДР находятся 11 граждан Малайзии.

Как уточнили власти Северной Кореи, эти меры были предприняты для того, чтобы обеспечить безопасность находящихся в Малайзии граждан КНДР. Пхеньян уведомил посольство Малайзии о причинах введенных мер, а также выразил надежду, что конфликт будет решен «в ближайшее время в интересах развития отношений между двумя странами».

Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди пообещал ввести аналогичные меры в отношении граждан КНДР, которые находятся в Малайзии.

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На прошлой неделе Малайзия выслала посла КНДР. Это связано расследованием убийства Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ранее власти Малайзии предъявили официальные обвинения двум девушкам, гражданкам Вьетнама и Индонезии. Еще четверо северокорейцев покинули Малайзию в день убийства, полиция просит у КНДР их выдачи.

Напомним, брата главы КНДР Ким Чен Нама убили в аэропорту столицы Малайзии утром 14 февраля. Согласно результатам вскрытия, причиной его смерти стал сильный паралич, вызванный веществом нервнопаралитического действия VX Nerve Agent, который является компонентом химического оружия.

Александра Копачева