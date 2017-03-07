Новая газета

7 марта

«Америка, Китай, Россия в XXI веке: есть ли треугольник?» Лекция Александра Габуева. Регистрация

КНДР временно запретила гражданам Малайзии выезжать из страны

Политика

Северная Корея временно запретила гражданам Малайзии выезжать из страны, сообщает Reuters.

По информации вице-премьера Ахмада Захид Хамиди, в КНДР находятся 11 граждан Малайзии.

Как уточнили власти Северной Кореи, эти меры были предприняты для того, чтобы обеспечить безопасность находящихся в Малайзии граждан КНДР. Пхеньян уведомил посольство Малайзии о причинах введенных мер, а также выразил надежду, что конфликт будет решен «в ближайшее время в интересах развития отношений между двумя странами».

Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди пообещал ввести аналогичные меры в отношении граждан КНДР, которые находятся в Малайзии.

На прошлой неделе Малайзия выслала посла КНДР. Это связано расследованием убийства Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ранее власти Малайзии предъявили официальные обвинения двум девушкам, гражданкам Вьетнама и Индонезии. Еще четверо северокорейцев покинули Малайзию в день убийства, полиция просит у КНДР их выдачи. 

Напомним, брата главы КНДР Ким Чен Нама убили в аэропорту столицы Малайзии утром 14 февраля. Согласно результатам вскрытия, причиной его смерти стал сильный паралич, вызванный веществом нервнопаралитического действия VX Nerve Agent, который является компонентом химического оружия. 

Александра Копачева

Теги:
малайзия, северная корея

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera