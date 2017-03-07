Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская передала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой список из 400 россиян, которые находятся в заключении на территории Украины, передает ТАСС.

«Валерия Лутковская представила такой список из 400 граждан России, и мы с ней договорились сегодня в Женеве о том, что в случае необходимости посещения этих граждан, связанных с условием отбывания их наказания, с оказанием медицинской помощи, она окажет мне содействие в возможности приехать на Украину и посетить наших граждан», — рассказала Москалькова.

По ее словам, Россия просила предоставить этот список в течение нескольких лет.

В феврале Россия и Украина согласовали дату передачи 12 осужденных граждан Украины, ранее отбывавших наказание в учреждениях ФСИН России в Крыму, а затем переведенных в другие учреждения за пределами полуострова.

«Сразу уточняю, что это не есть политзаключенные. Это люди, которые были осуждены украинскими судами, но они как и все граждане Украины имеют право вернуться на территорию Украины», — заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

Александра Копачева