7 марта
«Америка, Китай, Россия в XXI веке: есть ли треугольник?» Лекция Александра Габуева. Регистрация
Киев передал Москве список из 400 заключенных на Украине россиян
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская передала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой список из 400 россиян, которые находятся в заключении на территории Украины, передает ТАСС.
«Валерия Лутковская представила такой список из 400 граждан России, и мы с ней договорились сегодня в Женеве о том, что в случае необходимости посещения этих граждан, связанных с условием отбывания их наказания, с оказанием медицинской помощи, она окажет мне содействие в возможности приехать на Украину и посетить наших граждан», — рассказала Москалькова.
По ее словам, Россия просила предоставить этот список в течение нескольких лет.
В феврале Россия и Украина согласовали дату передачи 12 осужденных граждан Украины, ранее отбывавших наказание в учреждениях ФСИН России в Крыму, а затем переведенных в другие учреждения за пределами полуострова.
«Сразу уточняю, что это не есть политзаключенные. Это люди, которые были осуждены украинскими судами, но они как и все граждане Украины имеют право вернуться на территорию Украины», — заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.
Александра Копачева