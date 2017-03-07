Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает порядок финансирования российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно постановлению, РУСАДА получит 1,6 млрд рублей с 20017 по 2019 годы. Ежегодно будет выделяться 556 млн рублей.

Напомним, в декабре прошлого года РУСАДА было реформировано. В частности, изменился состав учредителей агентства — в их числе остались только Олимпийский (ОКР) и Паралимпийский комитеты России (ПКР).

Помимо этого, изменилось финансирование агентства. С 2017 года деньги будут выделяться напрямую из федерального бюджета, а не через Минспорта. Это было одним из требований Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В ноябре 2015 года РУСАДА приостановило свою работу в связи с тем, что WADA единогласно одобрило решение о несоответствии российского агентства международному кодексу организации.

Тогда Мутко заявил о готовности России к сотрудничеству с WADA.

Александра Копачева