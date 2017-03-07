«Аэрофлот» отказался от восьми из 22 заказанных самолетов Airbus 350, передают «Ведомости» со ссылкой на близкие к компании источники.

По информации издания, контракт расторгнут без штрафов для российского перевозчика, потому что Airbus планирует заморозить производство этой модели. Отмечается, что компания так и не набрала достаточное количество заказов для этой модели.

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Возьмет ли «Аэрофлот» 14 оставшихся лайнеров A350-900, не уточняется. При этом собеседник издания заявил, что слоты на оставшиеся 14 самолетов уже выставлены на продажу. Купить их смогут иностранные лизинговые компании.

Каталожная цена на А350-900 в 2017 году составляет 311,2 млн долларов.

Сейчас в парке «Аэрофлота» есть 37 широкофюзеляжных самолетов — 22 Airbus 330 и 15 Boeing 777. Еще 15 Boeing 777/747 есть у «дочки» компании — «России». Общий парк перевозчиков на конец 2016 года составлял 291 судно.

Александра Копачева