Российские банки отказываются предоставлять услуги гражданам с паспортами, выданными самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, передает РБК.

Представители опрошенных изданием банков либо отказались обсуждать это, либо «обтекаемо» сообщили, что обслуживают только граждан России.

«Паспорта граждан Донецкой и Луганской республик не принимаются банком для осуществления банковских операций, так как ДНР и ЛНР являются самопровозглашенными республиками и не признаны Россией и международным сообществом как отдельные государства», — цитирует позицию call-центра Сбербанка РБК.

Официальный представитель Сбербанка подтвердил эту информацию, пообещав, что организация «в ближайшие дни» закончит «процесс адаптации» нового типа документов. По его словам, «с момента подписания указа президента о признании паспортов ДНР и ЛНР банку потребовалось время для организации приема в качестве документа, удостоверяющего личность, новых видов паспортов».

РБК отмечает, что позиция банков противоречит указу, который ранее подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, Россия признает действительными документы ДНР и ЛНР.

На государственном уровне отныне признаются не только паспорта, но и другие юридические документы, выданные властями ДНР или ЛНР — дипломы об образовании, свидетельства о рождении, брачные свидетельства или регистрационные документы на автомобили.

Отмечается, что паспорта ДНР и ЛНР признаются временно — «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах» Донбасса.

Александра Копачева