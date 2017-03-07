В Военно-медицинской академии Петербурга от полученных ранений умер офицер регионального управления ФСИН Николай Чернов, передает «47news».

В Следственном комитете сообщается, что решается вопрос о переквалификации дела на статью «убийство».

Накануне арестовали замглавы управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко. Его подозревают в подстрекательстве к покушению на Чернова.

Напомним, 2 марта во Всеволжском районе Петербурга неизвестный несколько раз выстрелил в Чернова, когда тот сидел в припаркованном автомобиле. Позднее по подозрению в покушении на убийство задержали ранее судимого местного жителя Сабира Садыкова. После его показаний задержали Моисеенко.

Сергей Моисеенко в региональном управлении ФСИН курирует отдел капитального строительства, в том числе строительства СИЗО «Кресты-2». Чернов также отвечает за строительство.

Александра Копачева