Исполняющая обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович подала в отставку, передает ТАСС со ссылкой на главу Паралимпийского комитета России Владимира Лукина.

По информации агентства, во вторник прошло общее собрание учредителей РУСАДА.

В конце декабря в The New York Times вышла статья, в которой говорилось, что Анцелиович назвала «институциональным сговором» применение допинга российскими спортсменами. Издание отмечало, что это первый случай, когда российские официальные лица признают наличие сговора.

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Позднее РУСАДА заявило, что слова Анцелиович были искажены и вырваны из контекста. В агентстве пояснили, что Анцелиович указала журналисту Ребекке Руиз на то, что в последнем докладе эксперт Ричард Макларен отказался от слов «государственная система допинга» и использовал словосочетание «институциональный заговор», исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны.

Напомним, в мае прошлого года The New York Times опубликовала интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Родченков утверждал, что к подмене допинг-проб были причастны агенты ФСБ.

Александра Копачева