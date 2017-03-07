Президент России Владимир Путин 7 марта помиловал Оксану Севастиди, осужденную за смс о военной технике перед войной в Грузии. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Севастиди Оксану, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 г. Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего пребывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в указе президента.

Документ вступает в силу через пять дней со дня его официального опубликования.

Напомним, Оксану Севастиди приговорили к семи годам колонии в марте 2016 года. Ее признали виновной в том, что в 2008 году во время российско-грузинского конфликта она отправила несколько смс знакомому в Грузии, в которых рассказала о военной технике, следующей через Сочи.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Севастиди политзаключенной. В организации заявили, что считают «недопустимым возлагать на гражданских лиц ответственность за тайну военных операций».

Оксана Севастиди — не единственная, кого Краснодарский районный суд признал виновной по делу о госизмене. В июне 2014 года также признали виновной Ингу Тутисани. Она тоже отправила смс гражданину Грузии перед военным конфликтом в 2008 году. Силовики пришли к ней через несколько лет после отправки смс. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы.

Юлия Репринцева