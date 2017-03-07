Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею провести выборы президента России в 2018 году в день присоединения Крыма — 18 марта, сообщает Интерфакс.

«Это — воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо», — сказал он.

Ранее в марте сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет поправок, предусматривающий, среди прочего, перенос голосования на президентских выборах в 2018 году.

Поправка предусматривает перенос выборов на неделю, если воскресенье, в которое они должны пройти, «приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день». Выборы в 2018 году должны пройти 11 марта. В случае принятия поправки голосование состоится 18 марта.

Спикер Госдумы также заявил, что данный пакет поправок уже направлен для работы в профильный комитет — по конституционному законодательству и госстроительству.

Напомним, 18 марта был подписан документ о вхождения Крыма в состав России. Этому предшествовал референдум, который провели на полуострове. Итоги референдума не признали страны Запада, США, а также власти Украины. На Россию были наложены санкции, которые не сняты до сих пор.

В середине февраля 2017 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать с западными партнерами и США «вопросы, связанные со своей территорией». Он отметил, что президент «весьма терпеливо и весьма последовательно» объяснил своим партнерам, почему Крым вошел в состав России.

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Юлия Репринцева