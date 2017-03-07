Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил рассмотреть возможность применения технологии блокчейн в системе госуправления и экономике до 11 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа.

Он рассказал, что поручение датировано 3 марта. Помимо Минкомсвязи и Минэкономразвития, оно адресовано также ВЭБу.

Об этом поручении Медведев объявил в минувший понедельник, 6 марта, на совещании с вице-премьерами. Премьер заявил, что дал поручение профильным министерствам — Минсвязи и Минэкономразвития — рассмотреть возможность применения этой технологи при подготовке программы «Цифровая экономика». По его словам, развитию умной экономики посвящен отдельный раздел комплексного плана действий правительства.

При этом Медведев отметил, что блокчейном уже пользуются крупные банки, корпорации и некоторые государства. По его словам, существует предположение, что эта технология может способствовать избавлению от излишней бюрократизации делового оборота.

Юлия Репринцева