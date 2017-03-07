В музее имени Николая Рериха с утра проходят обыски, выносят имущество на десятки миллионов евро, рассказал «Новой газете» вице-президент международного центра Рериха (МЦР) Александр Стеценко.

По его словам, утром в музей прибыли сотрудники министерства культуры в сопровождении представителей Следственного комитета (СК).

«С 10 утра они пакуют наше наследие. Обыск начался без меня и нашего юриста. Это безобразие! Вот так Минкульт отбирает наш музей. Мы даже не знаем, какие картины забирают. Знаю, что забрали картину, которая должна была выставляться 22 марта в нашем музее. Выставка готовилась при содействии Академии художеств и других организаций. Они срывают нашу работу!», — рассказал Стеценко.

Он добавил, что представители СК показали постановление об изъятии картин, из которого следует, что оно проходит в рамках уголовного дела в отношении Бориса Булочника, председателя банка «Мастербанк». Напомним, в этом банке музей держал свои счета.

Интерфакс передает, что утром сотрудники музея перегородили выход из музея, заявив, что будут проверять каждый автомобиль, выезжающий с территории МЦР. Со ссылкой на работников музея также сообщается, что внутри находится до шестидесяти сотрудников правоохранительных органов. По данным РБК, на месте присутствуют сотрудники ОМОНа.

По информации «Новой газеты», в музее с утра также находится замгендиректора музея Востока Тигран Мкртычев. Предполагалось, что именно он станет главой объединенного музея. По нашим данным, он прибыл вместе с советником Министерства культуры России Кириллом Рыбаком.

Также «Новой» стало известно, что 13 марта состоится суд по выселению музея. Якобы в здании зарегистрированы 17 различных юрлиц, имеющие задолженности, предположительно, по оплате налогов. Именно на этом основании и состоится суд по выселению музея. Сотрудникам музея об этих юрлицах ничего неизвестно.

В мае прошлого года сотрудники Минкульта пришли в музей Рериха с требованием освободить и передать им строение номер пять на территории усадьбы Лопухиных, которое оказалось в федеральной собственности. Руководство музея отказалось это сделать. Сотрудники музея читают, что это только первый шаг по захвату всей усадьбы.

Тогда же в мае стало известно, что Минюст проверит на экстремизм музей Рериха по требованию Минкульта. «По результатам проверки был сделан вывод о том, что деятельность организации осуществлялась с заявленными целями» — сделали вывод в ведомстве. Таким образом, Минюст не нашел в деятельности музея признаком экстремизма.

Противостояние Минкульта и музея имени Николая Рериха продолжается не первый год. С 2008 года ведется дело о выселении МЦР из усадьбы Лопухиных.

Общественный музей имени Николая Рериха был создан в России в конце 80-х годов. За это время были проведены реставрационные работы по воссозданию усадьбы Лопухиных, переданной государством под музей. Они были отмечены престижными государственными и международными наградами. МЦР за свою многолетнюю деятельность в области культуры был выдвинут на Нобелевскую премию.

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