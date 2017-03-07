Оксана Севастиди, осужденная за отправленную в 2008 году смс о передвижении военной техники в Абхазию, будет добиваться отмены приговора и своего полного оправдания, несмотря на помилование. Об этом «Новой газете» рассказал ее адвокат Евгений Смирнов.

Вопрос об отмене приговора Севастиди ее адвокат намерен поднять уже на ближайшем заседании в Верховном суде 15 марта. Сама Севастиди, по словам Смирнова сейчас находится в Лефортово.

«Она сможет выйти на свободу через 5 дней после публикации указа», — сказал адвокат.

Смирнов добавил, что в том случае, если ВС отклонит прошение об отмене приговора Севастиди, ее защитники будут обращаться в надзорные инстанции и в Европейский суд по правам человека.

Адвокат также отметил, что, по его информации, Севастиди не обращалась к президенту с просьбой о помиловании.

«Для нас это большая загадка, на последней встрече она мне говорила, что никакого прошения не подавала, в колонии могли, конечно, к ней подойти и попросить подписать бумагу не глядя, подать прошение о помилование», — предположил Смирнов.

Адвокат добавил, что не удивился бы, если бы узнал, что президент принял решение о помиловании Севастиди без соответствующего ходатайства.

В марте 2016 года Оксану Севастиди приговорили к семи годам колонии. Ее признали виновной в том, что в 2008 году она отправила несколько смс знакомому в Грузии, в которых рассказала о военной технике, едущей через Сочи.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Севастиди политзаключенной. В организации заявили, что считают «недопустимым возлагать на гражданских лиц ответственность за тайну военных операций».

Оксана Севастиди — не единственная, кого Краснодарский районный суд признал виновной по делу о государственной измене.

В июне 2014 года также признали виновной Ингу Тутисани. Она тоже отправила смс гражданину Грузии перед военным конфликтом в 2008 году. Силовики пришли к ней через несколько лет после отправки смс. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы.

Андрей Дубровский