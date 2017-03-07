Власти Санкт-Петербурга не согласовали митинг в защиту города на Марсовом поле 19 марта, сославшись на то, что в то же самое время на этом же месте состоится другое культурно-массовое мероприятие, сообщил «Новой газете» депутат заксобрания Борис Вишневский.

По словам депутата, вчера вечером ему позвонили из комитета по правопорядку и законности и сообщили, что «в этот день администрация Центрального района будет проводить на Марсовом поле некое культурно-массовое мероприятие, весь день, с 11:00 до 19:00». При этом, что это за мероприятие, там не уточнили. На сайте администрации Центрального района нет никакой информации о планируемых в этот день мероприятиях, добавил Вишневский.

После этого, уже сегодня, Вишневский «получил в руки совершенно удивительный документ».

«Оказывается, в этот день на Марсовом поле пройдет культурно-массовое мероприятие с целью привлечения внимания граждан к проблеме бережливого отношения к водным ресурсам и сохранению природы. Я, честно говоря, плохо верю, что это будет проводиться весь день на всем Марсовом поле. Понятно, что это отмазка», — рассказал депутат.

По его словам, документ поступил из комитета по правопорядку и законности. Кто является организатором мероприятия по проблеме бережливого отношения к водным ресурсам, неизвестно, добавил Вишневский.

Депутат опубликовал данный документ на своей странице в фейсбуке.

Он также сообщил, что организаторы митинга отправили обращения на имя уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову, а также вице-губернатора города Александра Говорунова с просьбой о встрече для обсуждения возникшей ситуации.

В пресс-службе администрации Петербурга «Новой» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, попросив перезвонить после праздника 8 марта.

19 марта на Марсовом поле планировалось провести митинг «В защиту Санкт-Петербурга». Участники мероприятия собирались выразить протест против передачи Исаакиевского собора РПЦ, застройки защитной зоны Пулковской обсерватории и слияния Российской Национальной и Российской Государственной библиотек. Заявка на проведение митинга с численностью участников до пяти тысяч человек подали представители «Партии роста», «Яблока» и «Парнаса».