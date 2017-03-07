Комиссия Русской православной церкви (РПЦ) не обнаружила мироточения бюста Николая II и икон при посещении часовни в Симферополе и призвала не критиковать «неискушенную еще в политике» Наталью Поклонскую, сообщает Интерфакс.

«Не будем критиковать молодую, неискушенную еще в политике женщину-депутата. Не стоит обращать внимания на богоборцев и сетевых пустобрехов — горбатого могила исправит. Оставим в покое и высокообразованных православных интеллигентов и богословов, у которых сам факт мироточения вызывает язвительные насмешки», — заявил епископ Панкратий и призвал дождаться итогов «тщательной проверки» сообщений о мироточении.

В заявлении РПЦ отмечается, что «для принятия окончательного суждения по данному вопросу комиссия считает целесообразным окормляющему часовню священнику продолжить наблюдение, и в случае появления следов мироточения незамедлительно сообщить правящему архиерею и комиссии».

В комиссию, посетившую часовню, вошли архимандрит Каллиник (Чернышев), протоиереи Николай Донецко, Богдан Северин, Иоанн Шимон и Иоанн Пристанский.

Ранее депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что бюст последнего российского императора Николая II, расположенный неподалеку от здания крымской прокуратуры, замироточил.

«Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину [убийства Николая II и его семьи]. Видите как! Государь нам помогает ведь. Они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой. Мы обязаны это сделать», — сказала она.

Известно, что Наталья Поклонская является почитательницей Николая II. Будучи прокурором Крыма, она принесла на акцию «Бессмертный полк» в Симферополе икону Николая II. Кроме того, она дважды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм «Матильда», который повествует о романе еще не вступившего на престол Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

3 ноября Поклонская опубликовала в своем блоге пост, в котором назвала императора Николая II самым оболганным государственным деятелем. Она также назвала парадоксом то, что «изверги двадцатого столетия», к которым она, в частности, отнесла Ленина и Гитлера, не вызывали такого отторжения, как последний российский император.