После отмены приговора по делу о репосте видео с издевательствами над ребенком жительница Катайска Евгения Чудновец заявила, что займется правами осужденных женщин. Об этом «Новой газете» сообщил гражданский муж Чудновец Андрей Мясников.

«Мы с Женей говорили о несправедливости судебной системы давно, еще когда она сидела в колонии. Там она столкнулась с разными историями. Узнала, что кто-то сидит безвинно. Женя не может оставаться равнодушной к этому», — сообщил Мясников.

Он добавил, что деятельность Чудновец по защите прав осужденных будет распространяться на все колонии в России.

Сам Мясников намерен добиваться пересмотра приговора осужденному по этому делу вожатому детского лагеря «Красные орлы» Данилу Безбородову, а также воспитательнице Татьяне Куршевой.

«Я занимаюсь этим делом, изучил его от корки до корки. Убежден, что решение суда должно быть пересмотрено. К этому делу уже привлечены юристы, будем привлекать представителей власти и депутатов Госдумы», — заявил Мясников.

В ближайшее время воспитательница Чудновец и ее гражданский муж Мясников собираются провести пресс-конференцию, в ходе которой расскажут про свои планы по защите прав заключенных в России.

В ноябре 2016 году жительницу Катайска Евгению Чудновец признали виновной по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними» за репост в соцсети видео с издевательством над ребенком в детском лагере «Красные орлы». Сама Чудновец пояснила, что хотела обратить внимание на ситуацию и разобраться в произошедшем.

6 марта 2017 года Курганский областной суд отменил приговор и постановил отпустить Чудновец на свободу. В тот же день она вышла на свободу. Сотрудники исправительного учреждения тайно вывезли ее из колонии под покровом ночи и передали гражданскому мужу.

Андрей Дубровский