В ходе обыска в Центре Рериха в Москве изъяли около 200 экспонатов, сообщил «Новой газете» генеральный директор музея имени Николая Рериха Павел Журавихин.

Ранее вице-президент международного центра Рериха (МЦР) Александр Стеценко рассказал «Новой», что в музее с утра проходят обыски, выносят имущество на десятки миллионов евро.

Фото: «Новая газета»

По его словам, представители правоохранительных органов показали постановление об изъятии картин, из которого следует, что оно проходит в рамках уголовного дела в отношении Бориса Булочника, председателя банка «Мастербанк». В этом банке музей держал свои счета.

Фото: «Новая газета»

По данным РБК, рано утром без предупреждения на территорию центра приехали автомобили Следственного комитета с ОМОНом.

По информации «Новой газеты», в музее с утра также находится замгендиректора музея Востока Тигран Мкртычев и советник Министерства культуры России Кирилл Рыбак.

13 марта состоится суд по выселению музея на основании того, что в здании зарегистрированы 17 различных юрлиц, имеющие задолженности, предположительно, по оплате налогов. Сотрудникам музея об этих юрлицах ничего неизвестно.

Фото: «Новая газета»

Противостояние Минкульта и музея имени Николая Рериха продолжается не первый год. В 2014 году мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о передаче двух строений усадьбы Лопухиных, где находится центр Рериха, в безвозмездное пользование музею. Однако в следующем году другое строение усадьбы было передано в собственность России. И теперь Минкульт требует его отдать. Официальная позиция — для создания государственного музея Рериха. Сотрудники музея читают, что это только первый шаг по захвату всей усадьбы.

Как ранее сообщала «Новая», музей Востока в лице Тиграна Мкртычева не скрывает того, что намерен забрать картины в государственную собственность. Это объяснялось тем, что люди, которые сейчас работают в музее Рериха, не имеют к нему отношения. При этом музей Востока не против того, чтобы наряду с государственным действовал общественный музей Рериха. По информации «Новой», пост руководителя государственого музея Рериха займет Мкртычев.

Другая сторона в лице работников центра Рериха настаивает на том, что младший сын Николая Рериха Святослав, при передаче из Индии в Россию части наследства его отца Николая Рериха, ставил условие — создать общественный музей вне подчинения министерству культуры и государственному музею Востока.