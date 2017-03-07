Активисты московского и подмосковных отделений «Открытой России» провели пикет у здания МВД по Московской области. Они вышли с требованием возбудить уголовное дело по факту избиения в Ступино 28 февраля их соратника Николая Кузнецова. И неожиданно для себя добились своей цели. Об этом сообщила в фейсбуке сотрудница «Открытой России» Полина Немировская.

Фото: Полина Немировская / фейсбук

«Короче, не поверите, что сейчас было. Стоим мы на ветру и на морозе (…) [Ко мне] подходит полицейский-начальник. Ну, думаю, видно на лице моем написано, что я забыла паспорт. Но нет. Товарищ полицейский спрашивает, чего мы хотим и кто у нас главный. В общем, по итогу нашей с ним беседы, нас вдруг пригласили пройти на приём к начальнику МВД по Подмосковью». — написала она.

После этого, продолжила она, «генерал-лейтенант полиции Виктор Кузьмич Пауков по селектору позвонил начальнику ступинской полиции и потребовал немедленно возбудить уголовное дело».

Фото: Полина Немировская / фейсбук

«Но я прямо правда не знала, что такое бывает, — отметила Немировская и добавила: — Я не знаю, оттепель это или что (как я уже говорила, было довольно холодно), но очевидно, что появился некий зазор в нашем обычном ужасе репрессий, в который нужно влезать, чтобы добиваться справедливости».

Позже она обновила сообщение, добавив в него, что «пока что в МВД не подтверждают факт возбуждения дела, так что сегодня у нас будет отличная возможность увидеть, как на местах относятся к указаниям начальства и где на самом деле вертикаль власти».

Независимого муниципального депутата подмосковного Ступино Николая Кузнецова жестоко избили 28 февраля в подъезде собственного дома.

Кузнецов считает, что нападение может быть связано с расследованиями, вокруг больших строительных проектов в Ступино. Их связывают с сыном Аркадия Ротенберга, главой Ступинской районной администрации Павлом Челпаном и местным предпринимателем Виктором Лебедевым.

1 марта стало известно, что Следственный комитет России по Московской области начал доследственную проверку по факту нападения на Кузнецова.