Президент Владимир Путин подписал поправки в закон «О прокуратуре», которые серьезно ограничивают полномочия ведомства. В частности, они запрещают прокурорам в рамках проводимых ими проверок требовать у организации информацию и документы, которые не относятся к предмету проверки.

Также нельзя требовать информацию, документы и материалы, которые передавались прокуратуре в связи с ранее проведенной проверкой или официально опубликованные в СМИ, либо размещенные на официальном сайте органа в интернете.

В разговоре с «Медиазоной» председатель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков пояснил, что «самое важное в этом законе то, что впервые за последние 25 лет регламентируются прокурорские проверки». Он напомнил, что закон «О прокуратуре» был принят в 1992 году.

Юлия Репринцева