Обыски в Центре Рериха проводились в рамках дела о мошенничестве. Следователи изъяли картины, приобретенные экс-главой «Мастербанка» Борисом Булочником на похищенные средства этого банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Ирину Волк.

По ее словам, «следствие располагает информацией о передаче фигурантом дела организации картин Николая и Святослава Рерихов в период с 1990 по 2010 год».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Преднамеренное банкротство», которое позже было переквалифицировано на статью «Мошенничество» УК РФ.

В мае прошлого года Стеценко рассказал «Новой», что «Мастербанк» не финансировал МЦР, с ним у музея никаких контактов не было, кроме того, что музей держал в этом банке свои счета. Финансирование шло лично от Бориса Булочника — председателя банка.

«Мастербанк» стал одним из крупнейших банков, у кого ЦБ отозвал лицензию. Было возбуждено уголовное дело. Булочник уехал за границу. С 2013 года музей живет за счет общественной поддержки. По словам Стеценко, с тех пор финансирование музея резко сократилось — в 10–15 раз, руководство было вынуждено пойти на сокращения (со 180 до 100 человек) и урезать зарплаты.

Ранее во вторник вице-президент международного центра Рериха (МЦР) Александр Стеценко рассказал «Новой», что в музее с утра проходят обыски, выносят имущество на десятки миллионов евро. По словам гендиректора музея Павла Журавихина, в ходе обыска изъяли около 200 экспонатов.

Фото: «Новая газета»

«Новая» также сообщала, что в музее с утра находится замгендиректора музея Востока Тигран Мкртычев и советник Министерства культуры России Кирилл Рыбак.

Как передает с места события корреспондент «Новой» Андрей Дубровский, Рыбак указывает следователям, какие финансовые документы брать. Об этом ему сообщил замруководителя группы передвижных и сменных выставок музея Александр Прохорычев.

На фото Александр Прохорычев / Автор Андрей Дубровский, «Новая газета»

По его словам, изымают документы по финансовой деятельности МЦР за последние несколько лет. Не трогают только рукописные документы. Обыск инициировала Федеральная налоговая служба, курирует глава МВД по Москве генерал-майор Олег Баранов.

Фото: Андрей Дубровский / «Новая газета»

В помещении находится около 70 сотрудников правоохранительных органов, сотрудников музея внутрь не пускают. Здание по периметру оцеплено ОМОНом.

Юлия Репринцева, Андрей Дубровский