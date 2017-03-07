В Казани прошел очередной пикет пострадавших вкладчиков лишенного лицензии «Татфондбанка». Перешедшие к политическим требованиям «погорельцы» (так их называют местные СМИ) выразили недоверие президенту Татарстана Рустаму Минниханову и придумали необычную форму для запуска процедуры его отставки.

На тротуаре был установлен большой щит с фамилиями 100 депутатов Госсовета Татарстана. Собравшимся было предложено выбрать из списка любого народного избранника и написать на его имя обращение. При этом были заготовлены три варианта текста этого обращения. Они были уложены в три коробки с надписями «Сдержан», «Зол», «В ярости!». Каждый мог выбрать подходящий для него текст и подписать его.

Фото: Борис Бронштейн

Обращение из коробки «Сдержан» содержало умеренные формулировки: «2500 человек остались без работы, потеряно 40 миллиардов рублей. Все эти деньги были заработаны честно и с большим трудом. И никто не собирается их возвращать!.. Совет директоров возглавлял наш премьер-министр Ильдар Халиков. Все это говорит о том, что власть в Татарстане бездействовала, что президент РТ Минниханов Р.Н. попустительствовал!». И далее – вежливое предложение депутатам: «Проголосуйте за отставку Минниханова…»

Коробка «Зол» предлагала текст более наступательный: «Испарились 40 миллиардов рублей, а глава совета директоров «Татфондбанка» Халиков до сих пор – глава правительства… Я не вижу, чтобы Минниханов защищал мои права и считаю, что он как президент недостоин больше оставаться у власти…». И снова – призыв к депутатам: «Вы обязаны защитить меня, проголосовав за отставку Минниханова…».

Обращение из коробки «В ярости!» можно цитировать только выборочно. Оно не щадит и самих депутатов: «Я пишу вам без всякого уважения. Ни у меня, ни у моих соратников не осталось ни капли вежливости, ведь вы тоже обращаетесь с нами как с собаками. Власти Татарстана украли мои деньги… У жителей Татарстана они украли 40 миллиардов рублей! Вы только вдумайтесь! Это два годовых бюджета Казани!...». Ну и далее такие оценки, как «шайка», «преступники и их родственники»…

Люди брали бланки обращения из всех трех коробок, ставили свои фамилии, расписывались и по ходу высказывали сомнения в том, что хотя бы один депутат их поддержит.

Депутаты и впрямь молчат. Никто из них не был замечен на акциях протеста. Даже коммунисты, быстро примкнувшие к недавним акциям дальнобойщиков и даже попытавшиеся их возглавить, на этот раз не расчехлили красные флаги. И понятно, что вопрос о недоверии Рустаму Минниханову в Госсовете республики поставлен не будет, тем более что объективных оснований для этого недостаточно.

Вчера Рустам Минниханов о своей роли в масштабном банковском кризисе высказался так: «Я с себя и с правительства вину не снимаю, мы пользовались теми отчетами, которые есть, думали, что есть определенное напряжение с финансами, но глубина проблемы оказалась очень значимой, мы даже не представляли этого».