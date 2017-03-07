Суд в Карелии амнистировал трех фигурантов дела о крушении самолета Ту-134 в 2011 году, в котором погибли 44 человек, сообщают информагентства.

Речь идет о Владимире Шкарупе, Владимире Пронине и Эдуарде Войтовском. Первые два в 2011 году были сотрудниками аэропорта «Петразоводск». Последний — начальником управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Федерального агентства воздушного транспорта.

«Доказательства, собранные ГСУ СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора (…) Суд признал Шкарупу, Пронина и Войтовского виновными в инкриминируемых преступлениях, но применил в отношении них акт об амнистии с освобождением от отбывания наказания», — говорится в сообщении и. о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК России Светланы Петренко.

По данным следствия, у экипажа самолета была возможность предотвратить крушение, благополучно завершив полет при условии надлежащей подготовки экипажа к полету. Для этого нужно было предоставить экипажу достоверную информацию о фактических метеорологических данных. Кроме этого, было необходимо, чтобы каждый из членов экипажа следовал инструкциям, которые предусмотрены для таких случаев.

Также в СК сообщили, что эксперты установили: метеорологические приборы, которые использовались в день катастрофы для определения высоты нижней границы облаков, выдавали информацию с большими погрешностями, и их эксплуатация для нужд гражданской авиации была запрещена.

Напомним, самолет Ту-134 авиакомпании «РусЭйр», летевший из Москвы в Петрозаводск, разбился 21 июня 2011 года. Он совершил жесткую посадку в сложных метеоусловиях на автотрассу в одном километре от аэропорта Петрозаводска.

При посадке развалился фюзеляж самолета, произошел пожар. Из 52 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа 44 человека погибли при крушении. Восемь пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, двое из них, ребенок и девушка, позже скончались.