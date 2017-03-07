Михаил Ходорковский покинет пост председателя движения «Открытая Россия», сообщается на его сайте.

Это произойдет на конференции 15–16 апреля. Тогда будет переизбран федеральный совет «Открытой России».

«Михаил Ходорковский, как и обещал на учредительной конференции в Хельсинки, покинет пост председателя движения», — говорится в сообщении.

Кандидаты в новый совет предложат свою программу развития движения, добавили в «Открытой России».

Кандидату в совет движения «Открытая Россия» необходимо заручиться поддержкой регионального отделения, либо собрать подписи у 20 членов движения.