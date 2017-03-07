Ходорковский решил покинуть пост главы «Открытой России»
Михаил Ходорковский покинет пост председателя движения «Открытая Россия», сообщается на его сайте.
Это произойдет на конференции 15–16 апреля. Тогда будет переизбран федеральный совет «Открытой России».
«Михаил Ходорковский, как и обещал на учредительной конференции в Хельсинки, покинет пост председателя движения», — говорится в сообщении.
Кандидаты в новый совет предложат свою программу развития движения, добавили в «Открытой России».
Кандидату в совет движения «Открытая Россия» необходимо заручиться поддержкой регионального отделения, либо собрать подписи у 20 членов движения.