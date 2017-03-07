Госдума в первом чтении отклонила законопроект, предусматривающий введение штрафа для представителей власти за оскорбление граждан, передает агентство «Москва».

В законопроекте предлагалось установить штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы, либо обязательные работы на срок до 360 часов.

По мнению авторов законопроекта, норма необходима, потому что «рассматриваемое деяние наносит весомый вред всему институту государственной власти, учитывая, что непосредственным объектом такого преступления является авторитет органов государственной власти или местного самоуправления».

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы законодательным собранием Республики Карелия.

Александра Копачева