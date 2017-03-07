Олег Феоктистов, вице-президент и руководитель службы безопасности «Роснефти», уволен из госкомпании и ФСБ. Об этом «Новой газете» сообщили два независимых источника — в самой «Роснефти» и в ФСБ.

До недавнего времени Феоктистов считался одним из самых влиятельных генералов Лубянки. До прихода в «Роснефть» он служил заместителем руководителя Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Это управление сопровождало наиболее громкие уголовные дела в России последних лет, в том числе в отношении бывших губернаторов — Никиты Белых и Александра Хорошавина, а также бывшего руководителя ГУЭБиПК Дениса Сугробова.

Олег Феоктистов всегда считался человеком, близким к президенту «Роснефти» Игорю Сечину. Что косвенно подтвердилось и его назначением вице-президентом госкомпании в сентябре 2016 года. Феоктистов занял должность руководителя службы безопасности «Роснефти» в качестве так называемого прикомандированного сотрудника. Прикомандированные сотрудники входят в специальный аппарат (АПС) и приказом директора ФСБ назначаются в стратегически важные компании, чтобы за ними присматривать.

Именно в «Роснефти» Олег Феоктистов поучаствовал в пока последнем для себя громком деле — в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по подозрению в получении взятки от представителя «Роснефти» за положительное заключение о приобретении госпакета акций «Башнефти». Эта операция, в которой принимали участие бывшие подчиненные Феоктистова по ФСБ, проходила при взаимодействии со службой безопасности «Роснефти».

Олег Феоктистов проработал в «Роснефти» менее полугода. О причинах, по которым он покинул госкомпанию и ФСБ, нам неизвестно.

В пресс-службе «Роснефти» эту информацию не комментируют.