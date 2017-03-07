Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова поддержала перенос выборов президента России с 11 на 18 марта 2018 года, сообщает Интерфакс.

«Глава ЦИК Элла Памфилова считает целесообразным перенос на неделю президентских выборов с 11 на 18 марта в 2018 году, если законодательные поправки будут приняты», — заявили в пресс-службе ЦИК.

По мнению Памфиловой, если выборы проходят в марте, то избирательный цикл начинается в декабре. А из-за январских праздников, отмечает глава ЦИК, он уменьшается на «приличное количество времени».

Ранее во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею провести выборы президента России в 2018 году в день присоединения Крыма — 18 марта.

Ранее в марте сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет поправок, предусматривающий, среди прочего, перенос голосования на президентских выборах в 2018 году. Выборы в 2018 году должны пройти 11 марта. В случае принятия поправки голосование состоится 18 марта.

Александра Копачева