Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX запустит испанский спутник PAZ.

«Hisdesat, испанская правительственная компания, предоставляющая услуги спутниковой связи, подписала соглашение с американской компанией SpaceX о запуске радиолокационного спутника наблюдения Земли PAZ на борту ракеты Falcon 9. Запуск планируется провести в течение последнего квартала 2017 года», — сказано в заявлении компании.

Ранее планировалось, что спутник должны были запускать на российско-украинской ракете «Днепр». По информации ТАСС, контракт заключили еще в 2015 году, тогда же должен был состояться запуск, однако его открладывали. Позднее Ракетные войска объявили, что запуски ракет «Днепр» приостанавливаются.

Deutsche Welle отмечает, что Hisdesat заключила контракт с российской компанией «Космотрас» и с Рособоронэкспортом. Как рассказал источник издания, спутник не запустили из-за российско-украинского конфликта. Отмечается, что именно российская сторона прекратила сотрудничество с Украиной.

Испанская компания подала иск на 15 млн евро к «Космотрасу». Такую суммо Россия получила в качестве предоплаты за запуск PAZ.

В феврале SpaceX доставила груз на Международную космическую станцию. Грузовой космический корабль Dragon со второй попытки пристыковался к МКС. Это был первый запуск компании SpaceX из космического центра NASA.

Александра Копачева