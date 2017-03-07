«Газпром» заключил контракт на 4,5 млрд рублей на аренду офисов в Петербурге с единственным поставщиком. Газовый концерн арендует почти весь бизнес-центр Fort Tower, расположенный на Московском проспекте, до 2024 года, сообщили Интерфакс и «Ведомости».

Бизнес-центр Fort Tower принадлежит девелоперской Fort Group, которая называет себя одним из лидеров рынка петербургской коммерческой недвижимости.

Компаниями, входящими в Fort Group («Форт групп менеджмент», «Форт групп строительство», «Форт групп эксплуатация», «Форт групп медиа») владеет петербургский юрист Максим Левченко. Он был студентом Дмитрия Медведева – нынешнего российского премьер-министра — в период, когда тот преподавал римское право на юрфаке Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом Левченко рассказал «Фонтанке» в своем предвыборном материале, когда в прошлом году баллотировался в депутаты заксобрания Петербурга.

«На лекции Медведев всегда приезжал на белом BMW, носил с собой мобильный телефон с длинной антенной, наверное, Motorola. Выглядел стильно, модно, даже манерно», — вспоминал тогда Левченко о Медведеве.

Левченко принадлежит лишь по 49% «Форт групп менеджмент», «Форт групп строительство» и «Форт групп эксплуатация». Большей частью этих компаний (по 51%) владел бывший директор газпромовской «дочки» — инвестиционно-строительной компании «Газпром социнвест» Борис Пайкин (в октябре 2015 года в списке владельцев Fort Group его сменила кипрская Escamer Investments).

Пайкин – не чужой человек для члена правления «Газпрома» Валерия Голубева. Еще в 2008 году они владели оффшорной фирмой Sander Universal, зарегистрированной в том же году на Британских Виргинских островах. Об этом стало известно после публикации документов о реальных владельцах оффшоров, которые раскрыл Международный консорциум журналистов расследователей (ICIJ) в 2013 году.

В марте прошлого года «Коммерсант» прямо сообщал, что Пайкина, Левченко и члена правления «Газпрома» Голубева «называют основными бенефициарами Fort Group».

В «Газпроме» пока не ответили на вопросы «Новой газеты», направленные вечером 7 марта.