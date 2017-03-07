WikiLeaks опубликовал документы ЦРУ о взломе смартфонов
WikiLeaks опубликовал первую часть утечек документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Проект получил название Vault 7.
По информации WikiLeaks, это одна из крупнейших утечек документов ведомства. Первая часть проекта — Year Zero — включает в себя около девяти тысяч файлов и документов, которые хранились в изолированной внутренней сети штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли.
Year Zero подтверждает возможность спецслужб взламывать смартфоны на базе Apple iPhone, Android и Microsoft Windows, а также телевизоры Samsung, превращая их в микрофоны.
Помимо этого, ЦРУ обходит шифрование и перехватывает сообщения из WhatsApp, Signal и Telegram.
В WikiLeaks рассказывают, что недавно ЦРУ потеряло контроль над большой частью своего хакерского арсенала, в том числе вредоносными программами. Бывшие хакеры и штатные сотрудники распространили архив между собой. Один из них передал документы WikiLeaks.
В октябре 2016 года сайт WikiLeaks опубликовал тысячи писем представителей предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и Демократической партии США.
Александра Копачева