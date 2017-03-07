WikiLeaks опубликовал первую часть утечек документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Проект получил название Vault 7.

По информации WikiLeaks, это одна из крупнейших утечек документов ведомства. Первая часть проекта — Year Zero — включает в себя около девяти тысяч файлов и документов, которые хранились в изолированной внутренней сети штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли.

Year Zero подтверждает возможность спецслужб взламывать смартфоны на базе Apple iPhone, Android и Microsoft Windows, а также телевизоры Samsung, превращая их в микрофоны.

Помимо этого, ЦРУ обходит шифрование и перехватывает сообщения из WhatsApp, Signal и Telegram.

В WikiLeaks рассказывают, что недавно ЦРУ потеряло контроль над большой частью своего хакерского арсенала, в том числе вредоносными программами. Бывшие хакеры и штатные сотрудники распространили архив между собой. Один из них передал документы WikiLeaks.

В октябре 2016 года сайт WikiLeaks опубликовал тысячи писем представителей предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и Демократической партии США.

Александра Копачева