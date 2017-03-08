Комитет Палаты представителей конгресса США по разведке назначил первые слушания по делу о влиянии России на ход президентских выборов 2016 года, передает Reuters.

Председатель комитета Дэвин Нуньес рассказал, что заседание планируется провести 20 марта в 18:00 мск. На нем также будут обсуждаться связи президента США Дональда Трампа с Кремлем.

«Я хочу провести как можно больше открытых слушаний по этому делу», — сказал Нуньес, добавив, что заседания будут носить открытый формат.

По словам конгрессмена, на слушания приглашены директор ФБР Джеймс Коми, директор АНБ Майкл Роджерс, бывший глава ЦРУ Джон Бреннан, бывший директор Нацразведки Джеймс Клеппер, а также бывшая генпрокурор Салли Йейтс.

Напомним, в конце декабря 2016 года США ввели санкции против ГРУ Минобороны России, ФСБ и нескольких российских компаний, обвинив их в совершении кибератак и вмешательстве в ход выборов президента США. Накануне Нового года из страны выслали 35 российских дипломатов, которые, по мнению США, занимались разведывательной деятельностью.

По мнению официальных представителей США, Россия пыталась повлиять на политический процесс через кибератаки. Об этом, в частности, заявлял директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан, назвав это «выходящими за рамки вещами».

В Кремле эти обвинения несколько раз отвергали. Президент России Владимир Путин заявил, что США намеренно создают врага в виде России ради использования его в предвыборной кампании.