Сити-менеджер Феодосии Станислав Крысин выступил с видеообращением, в котором прокомментировал произошедший в минувшую субботу инцидент с запретом молодежи села Краснокаменка играть в футбол на стадионе у школы. По словам главы городской администрации, теперь дети смогут играть в мяч на законных основаниях.

«Представителями администрации была проведена встреча с организаторами данного турнира, в ходе которой нами была оказана помощь в составлении официального обращения по проведению общественных мероприятий. Нашли понимание, и следующие мероприятия будут проходить в рамках правового поля РФ», — заявил Крысин.

Глава администрации также назвал некорректным поведение директора школы, которая потребовала от футболистов-любителей уйти с поля.

Напомним, в минувшую субботу, 4 марта, в селе Краснокаменка директор местной школы запретила собравшимся на стадионе молодым людям играть в футбол, квалифицировав матч как несанкциониованное массовое мероприятие. Чтобы увести футболистов с поля, был вызван полицейский.