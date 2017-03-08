Генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо заявил, что Россия заслуживает «автоматического» принятия в организацию.

Так генсек ОПЕК ответил на заявление министра энергетики России Александра Новака, который заявил, что Россия пока не планирует вступать в организацию.

«Всегда приятно слушать Александра Новака, я всегда с ним согласен, кроме одной вещи – в том, что Россия не готова вступить в ОПЕК», – приводит слова Баркиндо ТАСС.

Отметим, что Россия c 1998 года является наблюдателем в организации, но не входит в состав ОПЕК. Цель ОПЕК – координация и унификация нефтяной политики стран-членов организации с тем, чтобы обеспечить справедливые и стабильные цены на нефть на мировом рынке, а также эффективные и регулярные поставки нефти странам-потребителям.

В конце прошлого года члены ОПЕК договорились снизить объем нефтедобычи – на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Не входящие в ОПЕК государства, в том числе и Россия, также подписали соглашение о совокупном сокращение нефтедобычи почти на 600 тысяч баррелей в сутки.

Юлия Минеева