Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Как отмечается в документе, стратегия «определяет основные направления государственной политики в отношении женщин и нацелена на реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины, и создание равных возможностей для их реализации женщинами».

Проект стратегии был разработан Минтрудом. В документе сказано, что стратегию планируется реализовать в два этапа: до 2018 года будут разработаны механизмы,а в дальнейшем «предусматривается реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах».

К 2022 году правительство рассчитывает, что в России будут созданы условия для увеличения выявляемости злокачественных новообразований у женщин на начальной стадии, снизится число абортов и уровень материнской смертности, сократится разница в оплате труда мужчин и женщин и вырастет число женщин-предпринимателей. Помимо этого, власти хотят обеспечить условия для сокращения числа случаев насилия в отношении женщин, а также хотят видеть больше женщин среди членов политических партий и организаций.

Юлия Минеева