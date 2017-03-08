Сенатор США Джон Маккейн заявил о связях WikiLeaks с Россией
Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что проект WikiLeaks, который накануне опубликовал первую часть утечек документов ЦРУ, связан с Россией.
«Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks имела связи с Россией», — приводит слова сенатора Washington Examiner.
При этом он отметил, что никаких доказательств связи организации с Россией у него нет.
Отвечая на вопрос, имела ли Россия отношение к последней публикации WikiLeaks, Маккейн отшутился: «Нет, конечно, нет, это был кто-то, сидящий в подвале своего дома в одном нижнем белье, куря сигареты».
Накануне WikiLeaks опубликовал около девяти тысяч документов ЦРУ. По информации WikiLeaks, это одна из крупнейших утечек документов ведомства. Первая часть проекта — Year Zero — включает в себя файлы, которые хранились в изолированной внутренней сети штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли.
Year Zero подтверждает возможность спецслужб взламывать смартфоны на базе iOS, Android и Microsoft Windows, а также телевизоры Samsung, превращая их в микрофоны. Помимо этого, ЦРУ обходит шифрование и перехватывает сообщения из WhatsApp, Signal и Telegram.
В WikiLeaks рассказывают, что недавно ЦРУ потеряло контроль над большой частью своего хакерского арсенала, в том числе вредоносными программами. Бывшие хакеры и штатные сотрудники распространили архив между собой. Один из них передал документы WikiLeaks.
Юлия Минеева