Экс-президент США Барак Обама пришел в ярость из-за того, что Дональд Трамп обвинил его в прослушке своих телефонов. Об этом пишет Wall Street Journal.

По словам источников издания, хотя Обама расценил обвинения как в высшей степени оскорбительные, он принял решение «не отвечать на каждый несдержанный твит Трампа».

Ранее представитель бывшего президента США Кевин Льюис заявил, что Барак Обама никогда не давал распоряжений прослушивать телефон действующего президента Дональда Трампа.

«Ни президент Обама, ни кто-либо из чиновников Белого дома никогда не давали распоряжений проводить слежку за кем-либо из граждан США. Любое такое предположение ложно», — сказал Льюис.

Напомним, в начале марта Трамп обвинил Обаму в санкционировании прослушивания телефонных разговоров в октябре 2016 года.

«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower незадолго до победы (на выборах). Ничего не нашли», — написал в твиттере Трамп.

Вера Юрченко