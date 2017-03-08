В результате нападения боевиков на военный госпиталь в Кабуле погибли три человека. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

По данным СМИ, до 54 человек могут быть ранены. Большинство из них — сотрудники госпиталя.

По данным телеканала Khurshid, боевики захватили в заложники медперсонал и больных.

Ранее в среду пятеро боевиков в белых халатах атаковали госпиталь Сардара Мохаммада Дауд Хана, расположенный через дорогу от посольства США. Один из нападавших подорвался у главного входа в здание, другие четверо проникли в медицинское учреждение.

Позднее прибывший на место спецназ убил двоих боевиков, еще двое продолжают оказывать сопротивление.

Пока ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за инцидент. Запрещенное в России движение «Талибан» заявило, что никак не связано с нападением на военный госпиталь.

Вера Юрченко