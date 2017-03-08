Обыски в Международном центре Рерихов в Москве, которые начались утром 7 марта, продолжались почти сутки и закончились около 5 утра следующего дня.

Все это время сотрудникам центра запрещалось выходить за пределы территории музея, у них отобрали телефоны. За ночь следователи и сотрудники ОМОН вывезли из центра около 200 рисунков и картин. Известно, что на время расследования картины будут храниться в государственном музее Востока.

Как рассказал «Новой газете» вице-президент центра Рерихов Александр Стеценко, изымали все картины и рисунки с подписями Бориса Булочника. По версии следствия, по 9 изъятым картинам не был полностью возвращен залог. Тем не менее были изъяты и работы, не имеющие отношения к уголовному делу Бориса Булочника.

Не смотря на множество изъятых картин, Международный центр Рерихов останется открытым для посетителей.

«Вход в музей 8 марта будет бесплатный», — отметили сотрудники центра.

Ранее во вторник вице-президент международного центра Рериха (МЦР) Александр Стеценко рассказал «Новой», что в музее с утра проходят обыски, выносят имущество на десятки миллионов евро. Как стало известно позднее, следователи изымали картины, приобретенные экс-главой «Мастербанка» Борисом Булочником на похищенные средства этого банка.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, «следствие располагает информацией о передаче фигурантом дела организации картин Николая и Святослава Рерихов в период с 1990 по 2010 год».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Преднамеренное банкротство», которое позже было переквалифицировано на статью «Мошенничество».

Андрей Дубровский