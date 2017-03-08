Компании Apple в последней версии iOS устранила большинство уязвимостей IPhone, которые ЦРУ могло использовать для взлома смартфонов. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на заявление компании.

«Хотя наш первоначальный анализ ( документов опубликованных WikiLeaks — ред.) документов показывает, что многие из этих уязвимостей были устранены в последней версии iOS, мы продолжим работу по устранению любых выявленных уязвимостей», — заявили в Apple.

В компании также призвали пользователей своевременно загружать последнюю версию программного обеспечения, которая содержит последние обновления безопасности.

Напомним, накануне WikiLeaks опубликовал около девяти тысяч документов ЦРУ. По информации организации, это одна из крупнейших утечек документов спецслужбы. Первая часть проекта — Year Zero — включает в себя файлы, которые хранились в изолированной внутренней сети штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли.

Year Zero подтверждает возможность спецслужб взламывать смартфоны на базе iOS, Android и Microsoft Windows, а также телевизоры Samsung, превращая их в микрофоны. Помимо этого, ЦРУ обходит шифрование и перехватывает сообщения из WhatsApp, Signal и Telegram.

В WikiLeaks рассказали, что недавно ЦРУ потеряло контроль над большой частью своего хакерского арсенала, в том числе вредоносными программами. Бывшие хакеры и штатные сотрудники распространили архив между собой. Один из них передал документы WikiLeaks.

Вера Юрченко