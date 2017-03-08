Новая газета

Задержанных на Красной площади активисток отпустили из ОВД

Политика

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Задержанных на Красной площади активисток отпустили из ОВД «Китай-город».

Им не предъявили никаких обвинений и поздравили с праздником.

Ранее в среду в ходе акции феминисток на Красной площади правоохранительные органы задержали четырех активисток, двух корреспондентов «Новой газеты» и фотографа из-за развернутых плакатов с надписями «Женщину — в президенты», «Женщину — в патриархи», «Вся власть — женщинам», «200 лет мужчины у власти. Долой!».

Теги:
феминизм, задержания

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