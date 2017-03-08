Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на военный госпиталь в Кабуле. Об этом сообщает Tolo News.

В настоящий момент, по данным телеканала Al Jazeera, известно о 15 погибших во время атаки, 66 человек были ранены. Как сообщает пресс-секретарь министерства обороны Афганистана, в результате столкновения боевиков с сотрудниками правоохранительных органов, один нападавший был убит, двое задержаны.

Ранее в среду пятеро боевиков в белых халатах атаковали госпиталь Сардара Мохаммада Дауд Хана, расположенный через дорогу от посольства США. Один из нападавших подорвался у главного входа в здание, другие четверо проникли в медицинское учреждение.

Вера Юрченко