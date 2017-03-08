CNN официально запустил подразделение виртуальной реальности (CNNVR). Об этом сообщается на сайте телеканала.

Команды, которые будут снимать видео в формате 360 градусов, базируются в 12 городах мира, включая Нью-Йорк, Дубай, Лондон, Пекин, Гонконг и Токио.

Данные видео можно будет смотреть на мобильных устройствах, компьютерах, а также с помощью гарнитур виртуальной реальности .

На сайте CNN уже есть несколько сюжетов в формате виртуальной реальности, в том числе из Алеппо.

Вера Юрченко