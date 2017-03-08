Южнокорейская компания Samsung начала изучать опубликованные WikiLeaks документы о том, что ЦРУ могло использовать их телевизоры для прослушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы в курсе сообщений, о которых идет речь, и срочно занимаемся рассмотрением этого вопроса», — сообщили в пресс-службе.

В Samsung подчеркнули, что защита личной информации «является высшим приоритетом» для компании.

Напомним, накануне WikiLeaks опубликовал около девяти тысяч документов ЦРУ. По информации организации, спецслужба взламывала смартфоны на базе iOS, Android и Microsoft Windows, а также телевизоры Samsung, превращая их в микрофоны. Как следует из представленных документов, кибератаки для проникновения в программное обеспечение телевизоров Samsung были разработаны ЦРУ совместно с британской разведкой Ми-5.

В Apple уже заявили, что после первичного анализа документов WikiLeaks, стало понятно, что в последней версии iOS компания устранила большинство уязвимостей IPhone, которые ЦРУ могло использовать для взлома смартфонов.

Вера Юрченко