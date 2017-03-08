Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал состояние поля на стадионе в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Интерфакс.

«Я все еще не верю, что нам придется играть завтра. Я знаю, что мы должны, но мне не верится, что мы будем играть на этом поле, если это вообще можно назвать полем»,— сказал он на пресс-конференции.

Моуринью добавил, что пока не определился со стартовым составом на матч, так как «ожидал чего-то более пригодного для игры».

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта, ответная встреча состоится через неделю в Манчестере.

Напомним, что летом 2018 года в России пройдет чемпионат мира по футболу. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах страны, в том числе, и в Ростове-на-Дону.

Вера Юрченко