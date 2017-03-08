При атаке боевиков на военный госпиталь в Кабуле погибли 30 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

По данным министерства, еще как минимум 70 человек получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Ранее в среду боевики в белых халатах атаковали госпиталь Сардара Мохаммада Дауд Хана, расположенный через дорогу от посольства США. Один из нападавших подорвался у главного входа в здание, другие проникли в медицинское учреждение.

Позднее силы безопасности Афганистана убили всех четверых боевиков.

Вера Юрченко