К 2018 году власти планируют поднять уровень зарплат врачей до 200% от средней по региону. Об этом заявил президент России Путин в ходе визита в перинатальный центр Брянска, передает ТАСС.

«Вы знаете, что в 2018 году уровень зарплаты должен быть у врачей 200% от средней по региону, а у младшего и среднего персонала — 100%. Я исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей», — сказал он.

По словам Путина, сейчас зарплаты врачей на уровне 180% от средней по региону.

На вопрос президента о зарплатах сотрудники перинатального центра сказали, что «не жалуются», отметив, что хотели «побольше бы получать».

Согласно майским указам Владимира Путина, в 2017 году зарплата врачей должна составить 180% от средней по региону, а среднего и младшего медперсонала – 90 и 80%. К 2018 году они должны вырасти до 200, 100 и 100% соответственно.

Юлия Минеева