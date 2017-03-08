Министерство иностранных дел (МИД) Украины решило передать Международному суду ООН в Гааге все дипломатические ноты, направленные России с начала конфликта в Донбассе, сообщает «Европейская правда».

Как заявил в Гааге адвокат украинской стороны Давид Зионц, Киев передаст дипломатическую переписку из-за обвинений Москвы в том, что украинская сторона ранее не предоставляла России конкретных претензий.

«Мы не собирались заваливать суд таким количеством документов. Но в ответ на обвинения, мы сегодня передаем суду все остальные ноты», — подчеркнул Зионц.

Напомним, Украина подала иск к России 16 января. Президент Украины Петр Порошенко, заявил, что Россия нарушает международное право, в частности, две конвенции ООН — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации

В числе претензий Украины к России — аннексия Крыма, поддержка сепаратистов в Донецкой и Луганской областях и давление на крымских татар. Украина намерена дополнить поданный иск новыми фактами «о нарушении прав человека в России».