Замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Селва заявил, что Россия развернула баллистическую ракету наземного базирования, тем самым нарушив договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает Reuters.

По словам Селвы, развернутая Россией ракета наземного базирования нарушает «дух и букву» договора о РСМД.

«Система сама по себе представляет угрозу для большинства наших объектов в Европе, и мы считаем, что русские сознательно развернули ее, с целью создать угрозу для НАТО и инфраструктуры в зоне ответственности НАТО», — сказал Селва.

В феврале газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США сообщала, что Россия «тайно» развернула крылатые ракеты наземного базирования в нарушение российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Издание отмечает, что о тестировании ракет еще в 2014 году заявляла администрация Барака Обамы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что «Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого договора».

Юлия Минеева